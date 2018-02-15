15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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Erdoğan'dan 26 Şubat sürprizi! İlk kez yapılacak

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Yapımına devam eden ve 29 Ekim'de açılması planlanan 3. havalimanına Şubat ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürpriz bir uçuş gerçekleştirilebilir.
Erdoğan'dan 26 Şubat sürprizi! İlk kez yapılacak
Erdoğan'dan 26 Şubat sürprizi! İlk kez yapılacak Erdoğan'dan 26 Şubat sürprizi! İlk kez yapılacak Erdoğan'dan 26 Şubat sürprizi! İlk kez yapılacak

80 milyon metrekarelik alan üzerinde çalışmaları devam eden dünyanın en büyük havalimanlarından 3. Havalimanın ilk etabında sona doğru yaklaşıldı. 30 binden fazla kişinin ve 3 binden fazla aracın 3 vardiya şeklinde gece gündüz demeden arı gibi çalıştığı devasa projede ilk etabının yüzde 80’ni tamamlandı. 29 Ekim’deki açılışa yetiştirilmeye çalışılan dev havalimanına Şubat ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürpriz bir uçuş olabilir.

YÜZDE 40’INA HAKİM OLACAĞIZ

Yolcu ve iniş-kalkış sayısı, otopark kapasitesi, yaşam alanları, bagaj sistemi, yolcu köprüleri, ekonomik katkısı, istihdam sayısı, kargo kapasitesi ve güvenlik çemberi ile 11 alanda bir ilke imza atarak dünya rekoru kıran havalimanı tamamen bittiğinde ise Türkiye’yi 3 saatlik uçuşta dünya havacılık sektörünün yüzde 40’ına da hakim yapacak.

90 MİLYON YOLCULU İLK ETAPTA SONA DOĞRU

4 etap şeklinde planlanan ve Cumhuriyet’in 100. Yılı olan 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan 3. havalimanı 29 Ekim sonrası yıllık 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası ve iki bağımsız pisti ile yıllık 90 milyon yolcuya hizmet vermeye başlayacak. 2023’de projenin tamamı bitiğinde ise 3.5 milyon metrekare kapalı alanı ve 25 bin araçlık otoparkı ile 3. Havalimanı 350 destinasyonda 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

TEKNİK ALT YAPI, PİST VE TERMİNAL BİNASI HAZIR

29 Ekim’de ilk fazın açılışı gerçekleşecek havalimanına ilk uçak ise bu ay sonuna doğru inecek. Havalimanının teknik altyapısı uçak iniş ve kalkışı için hazır hale getirildi. Terminal binasında iç ve dış hatlar bölümünde yürüyen merdivenlere kadar hemen hemen tüm detaylar tamamlandı. İlk etap için planlanan 3 pistten 1'incisi bugün itibariyle uçak inebilecek yeterliliğe kavuşturuldu.

İNİŞ İÇİN SORUN YOK

3. Havalimanına ilk uçuşun Türk Hava Yolları’nın uçağı ile yapılması planlanıyor. Bu uçuşta havalimanın pisti de ilk kez denenmiş olacak. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz 3.havalimanı yetkilileri ise kendilerine uçak inişi yapılacağına dair henüz bir bilgi verilmediğini belirtirken, tamamlanan 1’inci piste uçak inişi ile ilgili bir sorunun olmadığının da altını çiziyor.

BAKAN, CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

THY’nin uçağı ile yapılacak ilk uçuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 3.havalimanına yapılacak ilk uçuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programının uyması halinde ilk uçuşun 26 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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