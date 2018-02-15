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"Bu sayı Afrin'deki terörist sayısının yüzde 15'i"

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TSK'dan yapılan açıklamada şu ana kadar 1528 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Bu sayı Afrin'deki terörist sayısının yüzde 15'i"

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 27. gün. Harekatın ilk gününden bu yana 54 nokta teröristlerden temizlendi. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur." denildi. 

ABDULLAH AĞAR: BU SAYI AFRİN'DEKİ TERÖRİST SAYISININ YÜZDE 15'İ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 27. gününde bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bu rakam oransal olarak Afrin bölgesinde olduğu değerlendirilen toplam terörist yükünün yaklaşık % 15'ine karşılık geliyor." dedi.

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