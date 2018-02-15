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Vestel'e kötü haber! Resmen açıklandı

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Vestel'e kötü haber! Resmen açıklandı
Güney Koreli beyaz eşya üreticisi Dongbu Daewoo'yu almak isteyen Vestel'e kötü haber geldi. Kore devi Dongbu Daewoo, yoluna başka alıcılarla devam edecek.
Vestel'e kötü haber! Resmen açıklandı Vestel'e kötü haber! Resmen açıklandı Vestel'e kötü haber! Resmen açıklandı

Vestel Dongbu Daewoo için ilk teklifini geçtiğimiz yıl Ekim ayında vermiş, Aralık ayında da ikinci ve bağlayıcı teklifini sunmuştu. Vestel'le birlikte Meksika, Fransa ve İsveç'ten markalar da Daewoo için alıcı olmuştu.

Vestel bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Dongbu Daewoo ile satın alma görüşmelerinden sonuç çıkmadığı açıklandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22.12.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın satışına ilişkin satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olup, satıcılar sürece Şirketimizin yüzde 94,62 oranında hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ dışında başka bir alıcı ile devam etmeye karar vermiştir.

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