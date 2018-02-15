15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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Salah çılgınlığı! 'Ben de Müslüman olacağım

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Salah çılgınlığı! 'Ben de Müslüman olacağım
Liverpool taraftarı, takımı sırtlayan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah için bir beste hazırladı.
Salah çılgınlığı! 'Ben de Müslüman olacağım Salah çılgınlığı! 'Ben de Müslüman olacağım Salah çılgınlığı! 'Ben de Müslüman olacağım

Sezon başında Roma'dan 42 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, kariyerinin en parlak günlerini geçiriyor.

Bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol atıp 10 da asist yapan Mısırlı yıldız, Liverpool taraftarlarını da kendisine bağlamış durumda. Premier Lig'de 26 maça çıkıp 22 gol, 8 asist ile oynayan 25 yaşındaki Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol, 2 asistle mücadele etti.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BEN DE MÜSLÜMAN OLURUM"

Son olarak Liverpool'un deplasmanda Porto'yu 5-0 yendiği maçta rakip ağları havalandıran Salah için bir tezahürat hazırlayan Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldızın böyle devam etmesini dileyip 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini bestesinde kullandı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la
Senin için yeterince iyiyse
Benim için de yeterince iyi
Birkaç gol daha atarsa
Ben de Müslüman olup
Bir camide oturacağım
Olmak istediğim yer orası

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