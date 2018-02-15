İranlı makamlar riyaldeki değer kaybının önüne geçmek için neredeyse bir düzine döviz bürosunu kapattı ve çok sayıda döviz işlemcisini gözaltına aldı.
İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na göre İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Hossein Rahimi yaklaşık 90 kur işlemcisinin gözaltına alındığını açıkladı.
İran devlet yayın organlarına göre riyal, Salı günü dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilemiş; dolar/riyal bazı işlemlerde 50 seviyesine yükselmişti.
İran’da döviz büroları dolar gibi gelişmiş ülke para birimlerini bankalara oranla daha daha iyi bir fiyattan alıp sattığı için İranlılar tarafından tercih ediliyor.
15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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İran'da kriz! Çok sayıda gözaltı var
İranlı makamlar riyaldeki değer kaybının önüne geçmek için neredeyse bir düzine döviz bürosunu kapattı ve çok sayıda döviz işlemcisini gözaltına aldı.
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