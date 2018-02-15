Bostancı'dan CHP'ye sert sözler

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Cumhuriyeti kuran CHP ile bugünkü CHP'nin herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Cumhuriyeti kuran kadroların yaklaşımını, perspektifini halen koruyanlar bugün CHP'nin içinde yok mesabesindedir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AA muhabirine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı ve harekata yönelik eleştirileri değerlendirdi.

CHP'de bir taraftan operasyona destek verenlerin bulunduğunu, diğer taraftan da itiraz eden, "Destekliyoruz ama, fakat" deyip arkasından harekatı şaibeli hale getirmek için görüş belirtenlerin olduğunu anlatan Bostancı, eklektik bir yapıya sahip CHP'nin iç bütünlüğünün bulunmadığını savundu. Bostancı, şöyle devam etti:

"CHP, 2019 seçimlerini aklından çıkarmadı. 'Hayır' blokunu muhafaza etmek için Afrin operasyonu üzerinden bir mesaj üretme çabasındalar. Bazı konuların seçimden de önce gelmesi gerekir. Türkiye'nin varlığı, geleceği, bölgenin selameti herkes için hayati değerdedir. 2019 seçimlerinde müstakbel ittifak edeceği kesimler bakımından sempati doğuracak, onlarla iletişim kanallarını açık tutacak fikirleri de seslendirdikleri, böylelikle 'hayır' blokunu muhafaza etmeye çalıştıkları şeklinde bir mesaj üretme çabasındalar. Afrin operasyonu üzerinden de Türkiye'nin birliği, geleceği bakımından bu operasyonun oynadığı role gözlerini kapayarak, 2019'da ittifak etmek istedikleri kimi merkezkaç çevrelerine mesaj üretmek için amalı, fakatlı, şaibe doğurucu yaklaşımlarını sürdüren CHP'liler olduğunu görüyoruz."

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) uluslararası kabul gördüğünü, Suriye'deki ılımlı muhalefetin temsilcisi olduğunu vurgulayan Bostancı, "ÖSO, içinde güya terörist unsurları barındıran bir yapı. Böyle diyerek aslında Türkiye'nin operasyonu ÖSO ile birlikte yürütülüyor olmasını şaibeli hale düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir propaganda dili. Bu, uluslararası düzeyde kabul gören ÖSO yapılanmasına karşı içeride belli çevrelere göz kırpma yaklaşımıdır. Bunu reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"GERİLLACI ROMANTİZMİN SLOGANLARI..."

Bostancı, hiçbir zaman yüzde yarımın üzerine çıkamamış romantik devrimci yaklaşımların demokratik zeminde para etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti kuran CHP ile bugünkü CHP'nin herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Cumhuriyeti kuran kadroların yaklaşımını, perspektifini halen koruyanlar, bugün CHP'nin içinde yok mesabesindedir. Son dönemdeki İstanbul il kongresi ve peşindeki gelişmelere baktığımızda, 'Atatürk'ün yoldaşları' lafının dolaşıma sokulduğunu, Türk milletinin değerleriyle bağlantısız eski devrimci, gerillacı romantizmin sloganları ve yaklaşımları çerçevesine bir dilin CHP'de gitgide güç kazandığını görmekteyiz. CHP'nin çekirdeğini oluşturan kurucu unsur, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi anlayışı yerine bugün 70'lerin romantik devrimcilerinin, esasen bir yöntem olarak demokratik siyaseti kabul etmeyen, bunu 'cici demokrasi' olarak gören ve silahla bu işlerin ancak çözüleceğine inanan kadroların romantik yaklaşımlarının slogan ve fikir düzeyinde CHP'ye hulul etmeye başladığını görmekteyiz."

Bu tür yapısal dönüşümler nedeniyle Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda CHP'nin farklı sesler çıkartan bir parti olduğunun görüldüğünü dile getiren Bostancı, "İçinde yaşadığı dönüşüm ve kadrolarında gitgide egemen olan uç sol fikirlerin operasyona karşı, onu şaibeli hale düşürücü birtakım beyanları olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin asli kadroları, kurucu parti olma vasfını sürdürmek isteyen kadroları muhakkak partilerine sahip çıkacaklardır ama böyle bir romantik anlatı, böyle bir yaklaşım, bir bakıma eski devrimci çevrelerden, onların takipçilerinden kendisine etkili ve yetkili yerlerden kadro devşiren CHP'nin diline nüfuz etmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.