Feghouli: 'İnşallah şampiyon oluruz'

Younes Belhanda'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda oynama ihtimaliyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Sofiane Feghouli, "Önemli olan pozisyon değil topla oynamak. Takıma yardım etmek ve takım halinde oynamayı seviyorum. Her görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırım." dedi.

Ligde zor bir yarışın olduğuna vurgu yapan Feghouli, "Her maç önemli. Antalyaspor maçını kazandık ve şimdi çıkıp Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BİZ ŞAMPİYON OLURUZ"

"Şampiyonluktaki en ciddi rakibiniz hangi takım?" sorusunu cevaplayan Feghouli, "Şampiyonluk son ana kadar devam edecek. Burada rakiplerden çok kendimizin ne yapacağına bakmalıyız. Rakipleri tartışmak yerine yaptıklarımızı tartışmalıyız. İnşallah sezon sonunda biz şampiyon oluruz." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart görmesi ve Belhanda'nın da Antalyaspor maçında atılmasıyla ilgili hakemler hakkında görüşü sorulan Cezayirli futbolcu, "Belhanda'nın pozisyonunda kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Maçın sonuydu ve yorgundu. Belki sarı kart olabilirdi. Hakemler de en iyi şekilde işlerini yapıyor. Hakem hatalarına karşı bir şey söyleyemeyiz. Belhanda'nın olmaması bizi etkileyecektir ama biz 22 kişiyiz ve sahaya çıkıp maçı alacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.