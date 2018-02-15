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Türkiye'ye ilgi artıyor, lider İspanya

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Türkiye'ye ilgi artıyor, lider İspanya
Türkiye'ye geçen yıl 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İspanya oldu.
Türkiye'ye ilgi artıyor, lider İspanya Türkiye'ye ilgi artıyor, lider İspanya Türkiye'ye ilgi artıyor, lider İspanya

Geçen yıl Türkiye`ye 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye`ye sermaye girişi 1 milyar 133 milyon dolar yükselen İspanya, doğrudan yatırımı en fazla artan ülke oldu. 

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden  derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 7 milyar 437 milyon dolarlık  doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.
 
Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 964 milyon dolarlık  doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa  ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 2,4  yükselirken, miktar bazında 114 milyon dolarlık artış elde edildi.
 
Bu dönemde, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en  büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 22,8 azalışla 1  milyar 734 milyon dolara geriledi.
 
Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payının  giderek azaldığı görülürken, bu ülkelerden geçen yıl 214 milyon dolarlık yatırım  girişi gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2016'da  408 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu  ülkelerin sermaye girişinde yüzde 47,5'lik düşüş yaşandığını gösterdi.
 
Geçen yıl, Afrika'dan 43 milyon dolarlık, Okyanusya'dan 459 milyon  dolarlık ve sınıflandırılmayan ülkelerden 23 milyon dolarlık yatırım girişi  gerçekleşti.
 
HOLLANDALI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ SÜRÜYOR
 
Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan  Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan  yatırımların 1 milyar 768 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz  konusu ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 23,8 oldu.
 
Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika  ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı.
 
Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 1 milyar 451 milyon dolarla  İspanya, 1 milyar 9 milyon dolarla Azerbaycan, 459 milyon dolarla da Avustralya  takip etti.
 
Finlandiya, Gürcistan, Lübnan, Bulgaristan, Mısır, Slovenya, Slovakya,  Rusya, Kazakistan, Bahreyn, Tayvan, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın ise  Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların altında kaldı.
 
DOĞRUDAN YATIRIMI EN FAZLA AZALAN ÜLKE RUSYA
 
Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında  incelendiğinde, İspanya'dan 1 milyar 133 milyon dolarlık yatırım artışı  gerçekleştiği görüldü. İspanya bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla  artan ülke olurken, İspanya'yı, 744 milyon dolarlık yatırım artışı ile Hollanda  izledi.
 
Avustralya'dan gelen doğrudan yatırımların, 2016'da bulunduğu 24  milyon dolardan geçen yıl 459 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış  Avustralya'yı sıralamada üçüncülüğe taşıdı.
 
Öte yandan Rusya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en  fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. Rusya'dan gelen doğrudan  yatırımlar 2017'de 719 milyon dolarazalırken, bunu 650 milyon dolarla İngiltere,  320 milyon dolarla Katar ve 287 milyon dolarla da İsviçre takip etti.

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