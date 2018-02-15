Hükümetten 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasından bazı satır başları:
ABD ile ilişkilerde kritik bir süreçteyiz. Terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Tutumlarında bu yönde değişiklik olursa memnuniyet verici olur." dedi.
Zeytin Dalı Harekatı
Bütçeyi, operasyonu dikkate alarak hazırladık. Operasyonun mali alanımızı daraltıcı etkisi olmayacak.
Cari açık rakamları
Endişe içinde olmamız gerektiğini düşünmüyorum. İthalat kalemlerine baktığımızda yatırım veya ara malı oranının fazla olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli. Bu yatırımlarla neticede ihracat gerçekleştirilecek.
11. Kalkınma Planı
Önümüzdeki hafta çarşamba, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla 11. Kalkınma Planı'nın lansmanını yapacağız.