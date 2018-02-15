YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nın 26. gününde Afrin’in kuzeybatısındaki Kude köyünü teröristlerden arındırdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ATEŞ ALTINA ALINDI
Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler de Türkiye’den Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla yoğun ateş altına alındı.
14.00: TSK ve ÖSO, Afrin'de Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.
13.50: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Duraklı köyünü teröristlerden arındırdı.
13.30: Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi.
12.10: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’deki operasyonları devam ederken, Şırnak’tan sınır bölgesine zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.
09.50: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler de Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere topçu birliklerince atış yaptı. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.