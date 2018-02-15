16 Şubat 2018 Cuma30 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:51Öğle 13:24İkindi 16:17Akşam 18:46Yatsı 20:06
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.226 2.44
  • Altın: 163,868 -0.26
  • Dolar: 3,7691 -0.58
  • Euro: 4,7045 0.12

Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti

»
Anayasa Mahkemesi, CHP ve 26 ayrı mahkemenin başvurusu üzerine elektrikte "kayıp-kaçak bedeli" ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti
Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti

Yüksek Mahkeme, Elektrik Piyasası Kanunu'nun kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciden tahsil edileceğine dair tüm hükümlerin iptal istemini reddetti.

Kayıp-kaçak bedelinin tüketicilerden tahsil edilip edilemeyeceğine dair Yargıtay ve Danıştay'ın farklı karar verdiği anımsatılan kararda, bu kararların ardından kayıp-kaçak bedeli ile diğer bedellerin ilgili tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edilerek, tüketicilerden tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapıldığı anlatıldı. 

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, kanun hükmünün farklı yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla yapılan ve halen devam eden yargılamaları da kapsayan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı bir yönü bulunmadığı vurgulanan kararda, "Elektrik enerjisinin kaliteli, sürekli, kesintisiz bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulabilmesi için elektriğin üretiminden tüketicilere sunulması aşamasına kadar oluşan maliyetlerin karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda kayıp-kaçak bedeli ile diğer bedellerin tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edilerek tüketicilerden tahsil edilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Dolayısıyla kanun koyucu tarafından mevcut kanun hükmünün farklı yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla yapılan düzenlemenin söz konusu ihtilaf nedeniyle açılmış ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmamış dava ve başvurular hakkında da uygulanmasını öngören ve hak arama özgürlüğüne bir sınırlama getirmeyen kuralın Anayasa'ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır" denildi.

DAVALARI DÜŞÜRECEK

Bu karar sonrası vatandaşlar, elektrik faturasında kayıp kaçak bedelini ödemeye devam edecek. AYM'nin bu kararı kayıp kaçak bedelinin geriye dönük olarak on yıl süreyle hesaplanarak iadesine ilişkin açılan davaların da düşmesine neden olacak.

TEK İPTAL

Öte yandan, AYM Elektirik Piyasası Kanunu'nun bir hükmünü ise iptal etti. Tüketicilerin EPDK'nın gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlediği bedellere ilişkin açılacak davalara sınırlama getiren düzenleme şöyle:

"Kurum (EPDK) tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır."

AYM iptal kararında, bu düzenleme ile hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahalede bulunulduğunu vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralıAnkara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralıAnkara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Erdoğan-Tillerson görüşmesi sonrası ilk açıklama!Erdoğan-Tillerson görüşmesi sonrası ilk açıklama!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulü sona erdi.
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralandıTSK'dan açıklama: 7 asker yaralandıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunda 7 askerin yaralandığını duyurdu.
ABD'den YPG açıklaması!ABD'den YPG açıklaması!ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya varması öncesinde, ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini iddia etti. Tillerson, ''Dolayısıyla onlardan geri alınacak bir şey de yok'' dedi.
Bizim için tarihi bir olaydıBizim için tarihi bir olaydıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliğinin şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştüğünü belirtti.
Afrin mektubu ortaya çıktı!Afrin mektubu ortaya çıktı!ABD'nin sivil bahanesi altında endişelendiği YPG, yine ABD'nin FETÖ'ye yakın kongre üyeleri tarafından korunup kollanıyor.
  • Zaharova'dan YPG yanlısı gazeteciye çok sert cevap15 Şubat 2018 Perşembe 22:28
  • Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı15 Şubat 2018 Perşembe 22:25
  • Demirtaş'tan Yasin Börü çıkışı! Bunu yapanlar...15 Şubat 2018 Perşembe 19:30
  • Ege'de yüksek tansiyon! NATO'dan çağrı geldi15 Şubat 2018 Perşembe 18:45
  • Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!15 Şubat 2018 Perşembe 18:05
  • Mahkemeden 'kayıp-kaçak bedeli' kararı! Reddetti15 Şubat 2018 Perşembe 16:50
  • Büyük tehlike! 10 yıllık bitebilir15 Şubat 2018 Perşembe 16:25
  • Skandal harita! Ciddiye bile almamışlar15 Şubat 2018 Perşembe 15:35
  • Afrin'de yakalanan teröristten itiraf15 Şubat 2018 Perşembe 15:26
  • Alparslan Kuytul'un şoke eden bağlantısı!15 Şubat 2018 Perşembe 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri