Aşırı yoğunluk nedeniyle e-devlet geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Soyağacı sorgulama sayfasının bugün yeniden kullanıma açılmasının ardından bazı vatandaşlar soyağacı bilgilerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenmeye yeniden başladı. Ancak Soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil.

Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

VATANDAŞ e-DEVLET'E AKIN ETTİ

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açılmasının ardından sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.