16 Şubat 2018 Cuma30 C.Evvel 1439
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İlk açıklama! Aynı fikirde olmadığımız noktalar var

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ABD Savunma Bakanı Mattis: Hayatımda gördüğüm en karmaşık durum. NATO ve ABD Türkiye'nin yanında. Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Türkiye ortak olmadığımız bazı noktalar var.
İlk açıklama! Aynı fikirde olmadığımız noktalar var
İlk açıklama! Aynı fikirde olmadığımız noktalar var İlk açıklama! Aynı fikirde olmadığımız noktalar var İlk açıklama! Aynı fikirde olmadığımız noktalar var

ABD Savunma Bakanı Mattis, mevkidaşı Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yle yaptığğı görüşmeye ilişkin Brüksel'de soruları yanıtladı. Mattis, "DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için Roma'da Türk mevkidaşımla derin bir görüşme yaptık" dedi. 

Türkiye ile iletişim kanallarının şeffaf ve açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" ifadelerini kullandı. 

ABD Savunma Bakanı, "Meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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