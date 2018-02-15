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Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay

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Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay
Yoğunluk nedeniyle erişimine kısa bir süre ara verilen e-devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden aktif hale getirildi. Bugün sorgulama uygulamasında 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için ‘sağ’ bilgisi ve soyadı verildiği dikkat çekti.
Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı.

Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-devlet'e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.

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