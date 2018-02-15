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Tillerson’a büyük şok!

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Tillerson’a büyük şok!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak için geldiği Lübnan'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı.
Tillerson’a büyük şok! Tillerson’a büyük şok! Tillerson’a büyük şok!

Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da büyük bir şok yaşadı. 

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyonkanallarında da canlı yayınlandı.

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