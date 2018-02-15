Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması

TSK'nın en özel birimlerinden biri olan Özel Kuvvetleri anlatan Söz isimli dizideki 'Siyon yıldızı' skandalıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi.

Söz dizisinin son bölümünde izleyenlerin dikkatinden kaçan bu ayrıntı gündeme bomba gibi düşmüştü.Siyon Yıldızı skandalına ilişkin dizinin yapımcısı Tims&B Productions açıklama yaptı. Açıklamada görünütünün "ışık yansıması" olduğu belirtildi. Görüntünün "istenmeden, planlanmadan" oluştuğu belirtilen açıklama şu şekilde:

"Değerli Basın mensupları ve Kamuoyunun dikkatine,

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında “Bütünleştirici” unsurunu esas alarak değerli askerlerimizin ve aziz şehitlerimizin duruşuna ve ruhuna sadık kalarak tasarladığımız “SÖZ” dizimizin yayınlanan en son bölümünde saygıdeğer medyamızın dikkat çekmesi üzerine incelemede bulunduğumuz 34. Bölümde bir sahnede tamamen ışık yansıması olarak yerde çıkan bir gölge şekli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.

Bilmenizi isteriz ki bu durum kesinlikle istenmeden, planlanmadan ve oyuncularımızın sahne içerisindeki dizilimlerinden ötürü, anlık bir ışık yansıması ile tesadüfen meydana gelmiştir. Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir.

Peygamber Ocağı olarak bilinen şanlı ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan “Özel Kuvvetler”in hikayelerini anlattığımız dizimizde çok büyük bir hassasiyet ile çalışmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tims&B Productions."