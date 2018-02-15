16 Şubat 2018 Cuma30 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:51Öğle 13:24İkindi 16:17Akşam 18:46Yatsı 20:06
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.226 2.44
  • Altın: 163,868 -0.26
  • Dolar: 3,7691 -0.58
  • Euro: 4,7045 0.12

Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması

»
Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması
TSK'nın en özel birimlerinden biri olan Özel Kuvvetleri anlatan Söz isimli dizideki 'Siyon yıldızı' skandalıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi.
Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklaması

Söz dizisinin son bölümünde izleyenlerin dikkatinden kaçan bu ayrıntı gündeme bomba gibi düşmüştü.Siyon Yıldızı skandalına ilişkin dizinin yapımcısı Tims&B Productions açıklama yaptı. Açıklamada görünütünün "ışık yansıması" olduğu belirtildi. Görüntünün "istenmeden, planlanmadan" oluştuğu belirtilen açıklama şu şekilde:

"Değerli Basın mensupları ve Kamuoyunun dikkatine,

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında “Bütünleştirici” unsurunu esas alarak değerli askerlerimizin ve aziz şehitlerimizin duruşuna ve ruhuna sadık kalarak tasarladığımız “SÖZ” dizimizin yayınlanan en son bölümünde saygıdeğer medyamızın dikkat çekmesi üzerine incelemede bulunduğumuz 34. Bölümde bir sahnede tamamen ışık yansıması olarak yerde çıkan bir gölge şekli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.

Bilmenizi isteriz ki bu durum kesinlikle istenmeden, planlanmadan ve oyuncularımızın sahne içerisindeki dizilimlerinden ötürü, anlık bir ışık yansıması ile tesadüfen meydana gelmiştir. Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir.

Peygamber Ocağı olarak bilinen şanlı ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan “Özel Kuvvetler”in hikayelerini anlattığımız dizimizde çok büyük bir hassasiyet ile çalışmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tims&B Productions."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Söz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklamasıSöz dizisi yapımcısından Siyon Yıldızı açıklamasıTSK'nın en özel birimlerinden biri olan Özel Kuvvetleri anlatan Söz isimli dizideki 'Siyon yıldızı' skandalıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalıSöz dizisinde Siyon Yıldızı skandalıBüyük bir kitle tarafından izlenen ve özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde Siyon Yıldızı skandalı yaşandı.
Terör destekçisi NATO ülkeleriTerör destekçisi NATO ülkeleriNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı dedi. Peki Türkiye'ye saldıran terör örgütlerinin arkasında kimler var...
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
  • İşte günün gazete manşetleri12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
  • Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak11 Şubat 2018 Pazar 13:45
  • Bütün aşklar böyle başlar11 Şubat 2018 Pazar 08:36
  • İşte günün gazete manşetleri11 Şubat 2018 Pazar 07:00
  • İşte günün gazete manşetleri09 Şubat 2018 Cuma 07:00
  • Bu Kemal su koyuverir dememiş miydim?08 Şubat 2018 Perşembe 11:00
  • Dilipak:Cehennemin dibine kadar yolunuz var08 Şubat 2018 Perşembe 10:20
  • İşte günün gazete manşetleri08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
  • Los Angeles Times gazetesinin yeni sahibi belli oldu07 Şubat 2018 Çarşamba 23:34
  • Cevap ve Düzeltme07 Şubat 2018 Çarşamba 16:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri