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Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı
Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı Yıldırım ve Merkel'den ortak basın toplantısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin her ülke gibi kendi güvenlik çıkarlarını korumak durumunda olduğunu, bu bağlamda NATO içinde ABD ile yaşanan krizin aşılmasını ümit ettiklerini söyledi.

"YAŞANAN SORUNLARI ADIM ADIM ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Merkel, başkent Berlin'de Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yıldırım'ın, ne kadar zor olursa olsun ikili ilişkilerde yaşanan sorunları çözmek için her türlü çabayı harcamaya hazır olduklarını ifade etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, geçen aylarda yaşanan sorunları adım adım çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ TEKRAR KINIYORUM"

Hukuk devleti konularını da ele aldıklarını kaydeden Merkel, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmaların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini ve Türkiye'de siyasi suçlardan tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu bir kez daha ele aldıklarını söyledi.

"TAAHHÜT ETTİĞİMİZ 6 MİLYAR AVROYU AB NEZDİNDE GÖRÜŞME SÖZÜ VERİYORUM"

Türk hükümetinin, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin eğitimleri konusunda AB tarafından taahhüt edilen paranın düzenli bir şekilde akmasını istediğini de belirten Merkel, kendisinin de bu konuda Türkiye'ye vadedilen 3 milyar avronun yanı sıra diğer 3 milyar avronun ödenmesi konusunda da AB nezdinde görüşmeler yapma sözünü verdiğini aktardı.

Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yapan Merkel, ortak değerlerin korunması ve ikili ilişkilerin arttırılmasının önemine işaret etti.

PKK'LILARIN ALMANYA'DAKİ CAMİLERE SALDIRILARI

Merkel, bir Türk gazetecinin, terör örgütü PKK üyelerinin Almanya'daki camilere yönelik saldırılarına ilişkin ne düşündüğünü sorması üzerine, ister cami, ister sinagog, ister kilise olsun, şiddete izin vermeyeceklerini ve masum insanların korunması için tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. Başbakan Merkel, Almanya'da yaşayan tüm yabancı halk gruplarına, birlikte barış içinde yaşama çağrısı yaptı.

VİZE SERBESTİSİ KONUSU

Diğer bir Türk gazetecinin, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretini yeni bir başlangıç olarak görüp görmediğini ve Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği konusunda gelişmeler yaşanıp yaşanmayacağını sorması üzerine de Merkel, vize serbestliğinin Türkiye ile yapılan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda yapılması gereken çok iş var." dedi.

Merkel, Gümrük Birliğinin genişletilmesiyle ilgili gelişmelerin, Türkiye'deki hukuk devleti mekanizmalarının iyi işlemesine bağlı olduğunu ifade ederek, "Ancak bu konuda zamana, geleceği görebilmek için de bazı faaliyetlere ihtiyacımız var. Yani bu konuda henüz bir hareketlilik yok." diye konuştu.

"Bu ziyaret ne anlam ifade ediyor? Bu ziyaret, Türk tarafının görüşmelere istekli olduğunu gösteriyor. Yoğun şekilde görüşmemiz lazım." diyen Merkel, ortak çıkarların ve temel değerlerin korunması için de bu görüşmelerin şart olduğunu ancak bunun mevcut şartlarda kolay olmadığını söyledi. 

TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞI

Bir Alman gazetecinin, Türkiye'ye silah satışı konusunda yeni planların olup olmadığını sorması üzerine de Merkel, Türkiye ile Almanya'nın NATO müttefikleri olduğuna işaret ederek, yine de Almanya'nın silah satışı konusunda çok sıkı kuralları olduğunu ve yeni bir hükümet kurulana kadar silah satışına ilişkin hiçbir karar verilmeyeceğine dikkati çekti.

Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in de serbest bırakılması konusunda Türk hükümetinden beklentileri olduğunu da dile getirdiğini aktaran Merkel, bu konunun Türkiye'ye silah satışı konusuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

"ABD İLİŞKİLERİ KONUSUNDA KAYGILARIMIZ VAR"

Merkel, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlik konusunda ise "NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması:

Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz.

FETÖ'CÜLERİN YARGILANMASI

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor.

"TÜRKİYE NATO'NUN DA SINIRLARINI KORUYOR, DOSTLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz.

DENİZ YÜCEL KONUSU

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak.

Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir.

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