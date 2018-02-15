ABD'den YPG açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya varması öncesinde, ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini iddia etti. Tillerson, ''Dolayısıyla onlardan geri alınacak bir şey de yok'' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, " Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.

Rex Tillerson'ın gün içerisinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı bu açıklamaları Lübnan'da yaptı.

BU SİLAHLAR NE?

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilen silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahlar var.

Söz konusu silah listesinde 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin Rus yapımı RPG-7 roketatar, toplam bin adet Amerikan yapımı AT-4 ve Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilen ekipmanlar arasında yer aldı.