Erdoğan-Tillerson görüşmesi sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulü sona erdi.
3 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti.
ÇAVUŞOĞLU DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDU
3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, NATO müttefikimize saygı duyuyoruz, ama herkes DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı" diyen Nauert, İncirlik konusunda ise henüz Türkiye'nin bir sınırlama getirmediğini söyledi.
GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Beştepe'de gerçekleşen görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.
Yapılan görüşmede Türkiye'nin tüm bu konularda öncelikleri ve beklentileri Tillerson'a açıkça iletildiği vurgulandı.