İşte günün gazete manşetleri

http://www.habervaktim.com/gazete-mansetleri/aksam-75.htm
18 Şubat 2018 Pazar2 C.Ahir 1439
- Hollanda iyice haddini aştı! Skandal Afrin hamlesiÜzerinden tam 17 yıl geçti! Yine aynı oyunEkonomiyi olumsuz etkiler yalanı ellerinde patladıAnkara'daki patlamanın altından 'YAT' çıktı!Bakan açıkladı! Yerli otomobilin fiyatı...Şimdi de 'ceset ticaretine' başladılar!Çorbacıda çatışma! Yaralılar varABD'nin hedefinde ‘Putin’in aşçısı’ var!Helal olsun sana Cengiz!Hürjet'e yeni görev!
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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