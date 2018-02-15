UEFA'da gecenin yıldızı Fernandes

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Fransız ekibi Nice sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Mücadeleyi Moskova ekibi 3-2'lik skorla kazanırken bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Mario Balotelli ile öne geçen Nice, 28. dakikada penaltıdan bir kez daha İtalyan golcüyle ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes çıktı.
Manuel Fernandes 45. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Portekizli yıldız 69. dakikada bir gol daha kaydederek skora denge getirdi.
Fransa'daki maçta son sözü söyleyen isim ise gecenin yılızı Manuel Fernandes oldu. Mücadelenin 77. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lokomotiv Moskova, Fernandes'in yıldızlaştığı maçta Nice'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Nice'e Coly Racine, 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Rövanş mücadelesi 22 Şubat'ta Moskova'da oynanacak.