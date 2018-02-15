Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Çubuk’tan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkisinde Adem Demir idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki eşi Canan Yaz, kızları Satınur Işık ve torunları Nilda Nur Işık hayatını kaybetti, 4 yaşındaki torunları İsa Emir Işık yaralandı.
İsa Emir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Demir polis ekiplerince gözaltına alındı.