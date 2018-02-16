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Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor!

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Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor!
Apple, iPhone, iPad ve Mac'te donmaya ve çökmeye sebep olan bir hatayı düzelttiğini açıkladı.
Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor! Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor! Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor!

Cupertino merkezli teknoloji devi yaptığı açıklamada, gerekli düzeltmenin şu anda beta aşamasında olan iOS 11.3, macOS 10.13.4, watchOS 4.3 ve tvOS 11.3 güncellemelerine dahil edildiğini belirtti. Hatta ana güncellemeden önce tüm Apple cihazlar için ufak bir yama yayınlanacak.

Hint dili Telugu'daki özel bir karakter, iPhone, iPad ve Mac'lerde bazı uygulamaların donmasına ve yanıt vermemesine neden oluyor. Yakın zamanda keşfedilen bu sorun, Mesajlar, Safari, WhatsApp, Facebook Messenger dahil olmak üzere birçok uygulamayı etkiliyor.

UYGULAMALAR DONUYOR

Örneğin bu Telugu karakteri mesaj olarak gönderilince, Mac ve iOS cihazlardaki Mesajlar uygulaması donuyor. Mesaj silininceye kadar Mesajlar uygulaması düzgün şekilde çalışmıyor. Hatta bahsettiğimiz özel karakter bildirim şeklinde gösterilirse, cihazın çökmesine ve yeniden başlamasına bile neden olabiliyor.

Apple ise iMore'dan Rene Ritchie'ye yaptığı açıklamada, düzeltmenin 11.3 ve diğer güncellemelerde olduğunu, ama bu güncellemeler çıkmadan önce Telugu sorununu ortadan kaldıran ufak bir güncellemenin yayınlanacağını söyledi. Böylece kullanıcıların birkaç hafta boyunca ana güncellemeleri beklemesi gerekmeyecek.

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