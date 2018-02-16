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Oltu taşından ‘Rabia’ yaptı

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Oltu taşından ‘Rabia’ yaptı
Erzurum'da Oltu taşı imalatçısı, Oltu taşına işlediği ‘Rabia’ figürünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyor.
Oltu taşından ‘Rabia’ yaptı Oltu taşından ‘Rabia’ yaptı Oltu taşından ‘Rabia’ yaptı

15 yıldır baba mesleğini sürdüren Oltu taşı imalatçısı Eyüp Coşkun, 15 yıl önce tek parça halinde çıkarılan Oltu taşına, 4 günlük bir çalışmayla ‘Rabia’ figürü yaptı. Ülkenin geçirmiş olduğu zor günlerde birlik ve beraberliği simgelemesi için ‘Rabia’ işareti yaptığını söyleyen Coşkun, "İnşallah Cumhurbaşkanımız da bunu çok beğenir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine armağan olsun" dedi.

Esnaf arkadaşları ve vatandaşların da yapılan ‘Rabia’ figürünü çok beğendiklerini dile getiren Eyüp Coşkun, böyle bir çalışmaya imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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