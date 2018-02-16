Fatih Terim'in Fenerbahçe planı!

Antalyaspor'u mağlup ederek ligde zirveye oturan Galatasaray'da şimdi koltuğu korumanın hesapları yapılıyor. Birisi kupa olmak üzere 6 maçlık zorlu bir seriye girilirken teknik direktör Fatih Terim'in hedefi 26. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine kazasız belasız çıkmak.



Ligde sırasıyla Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konyaspor'la oynayacakları maçlar için oyuncularından tam konsantrasyon isteyen tecrübeli teknik adam, "Maç maç ilerleyeceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız ve Fenerbahçe karşısında psikolojik üstünlük için Kadıköy'e olarak lider gideceğiz" ifadesini kullandı.



6 maçlık seride 4 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Kritik haftalara girdik ve Sivas'taki mağlubiyetin tekrar etmesini istemiyorum. Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçından başlayarak her maçımıza galibiyet için çıkmalıyız" dedi. Oyuncular da kendisine galibiyet sözü verdi.