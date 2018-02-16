Euro rekor düzeye çıktı

Euro Bölgesi’nde ekonomi ve sanayi üretiminde beklenenden yüksek gelen büyüme verileri üzerine tırmanışa geçen euro 4.7350 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı. Euro bugün rekor düzeye yakın seviyede başlayarak 4.73'ü test ediyor.

Almanya'da açıklanan 4.çeyrek öncü büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesinde açıklanan öncü büyüme rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.7 büyüdü.

Euro Bölgesinde ayrıca, Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 5.2 yükseldi.

YENİ GÜNE REKORLA BAŞLADI

Euro Bölgesi verileriyle yükselen euro, 1.22 dolar düzeyinden 1.2554 dolara kadar yükselince, yeni günün ilk işlemlerinde 4.7350 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.

Euro daha sonra 4.73 - 4.74 lira bandında hareket ederken, küresel piyasalarda zayıflayan dolar 3.77 - 3.78 lira aralığında işlem gördü.

Dolardaki duraksamanın da etkisiyle dün hızlı yükselerek günü yüzde 2.44 artışla 116 bin 226 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne de yüzde 0.51 artışla 116 bin 823 puandan başladı.

DOLAR ENDEKSİNDE DİP ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerlerin, "Dolar Endeksinde Dip Arayışları Sürüyor" başlıklı günlük Forex Bülteni’nde, "Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesinde açıklanan Aralık ayı dış ticaret fazlası verisi 25.4 milyar Euro olarak gerçekleşti. ABDde açıklanan ÜFE verisi Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 2.7 artış kaydetti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Aynı zaman aralığında açıklanan ABD Çekirdek ÜFE verisi Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 2.2 arttı.

"ABDde açıklanan haftalık İşsizlik maaşı başvuru sayısı 7 bin artış ile 230 bine yükseldi.

"ABDde açıklanan Şubat ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi bir önceki aya göre geriledi ve 13.10 düzeyinde gerçekleşti.

"ABDde açıklanan Şubat ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi bir önceki aya göre artarak ile 25.8 düzeyinde gerçekleşti.

"ABDde açıklanan Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0.1 gerilerken, Ocak ayı İmalat Üretimi verisi değişim göstermedi.

"ABDde açıklanan Ocak ayı Kapasite Kullanım Oranı verisi piyasa beklentisin aksine geriledi ve yüzde 77.5 düzeyinde gerçekleşti.

"ABD borsaları günü artıda tamamladı.

"Dijital para birimleri dün;

- Bitcoin yüzde 6.3 artış ile 9,873 dolar,

- Ripple yüzde 2.7 değer kaybı ile 1.09 dolar,

- Ethereum yüzde 1.7 artış ile 918 dolar düzeyinde günü tamamladı.

"Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti.

Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.50 düşüş ile yüzde 13.12 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.31 düşüş ile yüzde 12.03 düzeyinde günü tamamladı."