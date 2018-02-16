Rus futbolcu paraya burnunu sildi!

Rus futbolcu Stanislav Manayev uçak yolculuğu sırasında 330 TL değerindeki parayla burnunu sildi. Bu görüntüleri Instagram hesabında paylaşan 19 yaşındaki sporcu büyük tepki gördü. Videoda FC Chertanovo Moskova forması giyen Manayev, “Bu parayı ihtiyacı olan kişilere verebilirdim ama vermeyeceğim çünkü burnum çok akıyor” dedikten sonra paraya sümkürdüğü görülüyor.

Sosyal medyada büyük öfkeye sebep olan videonun ardından Rusya Spor bakanı Pavel Kolobov bir açıklama yaptı.

“Hiç şüphe yok ki söz konusu video bu oyuncunun düşük eğitim düzeyini gösteriyor. Eminim ki bu ona bir ders olacaktır.” derken Rusya Dünya Kupası Organizasyon Komitesi’nin lideri Alexei Sorokin de sözünü sakınmadı. “Manayev’in sağlam bir tokadı” hak ettiğini söyleyen Sorokin, Rus Milli Takımı’nda benzer tavırların bulunmadığının altını çizdi.

Tepkilerin ardından Manayev sözkonusu videoyu sildi.