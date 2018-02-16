Mehmet Ekici 19 Kasım'daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı. İyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı.
Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman'a başarılı futbolcuyla ilgili olarak 'Oynayabilir' raporunu gönderdi. Mehmet Ekici'nin Aytemiz Alanya mücadelesinde ikinci yarıda görev alarak sahalara dönmesi bekleniyor. Bunun için son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.
6 ay boyunca maça çıkmayan, özellikle Trabzon'da hep baskı altında olan ve takım antrenmanlarından uzak kalan Ekici, bunun acısını çok çekti. Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda yıpratıcı bir süreç yaşandı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce adeta hayatını İstanbul'a taşıyan ve sıfırdan bir başlangıç yapan yıldız orta saha, bir türlü sağlık sorunlarını aşamadı. Bilhassa kas yırtığı konusunda sıkıntılar çekti.
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Kocaman'ı sevince boğan gelişme!
Mehmet Ekici 19 Kasım'daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı. İyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı.
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