Okullarda el yazısı kararı yine değişti

Bakanlık, 12 yıl okullarda zorunlu olan el yazısı ile okuma-yazma modelini kaldırmıştı. Taslak müfredatlar askıya çıktığında Türkçe'ye gelen 5 bin 76 görüşten yüzde 99.3'ünde "bitişik eğik yazının kaldırılması" talebi yer almıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında yapılan "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme" toplantısında, eğik yazı dayatmasını kaldırdıklarını ilan etmişti.
TERCİH ÖĞRETMENE BIRAKILMIŞTI
Haziran ayında ise el yazısı kararı öğretmenin tercihine bırakılmıştı. Öğretim programında, "Ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi" benimsenmiş ve ilk okuma yazma öğretiminin dik temel harf ya da birleşik eğik harflerle yapılmasına karar verilmişti. Bu yıl öğretmenlerden dik temel harfler ile mi yoksa el yazısıyla mı eğitim vermek istedikleri sorulmuş ve tercihler doğrultusunda eğitim materyalleri öğretmenlere gönderilmişti.
SADECE YÜZDE 5'İ EL YAZISINI SEÇTİ
Edinilen bilgiye göre, tercihin öğretmene bırakılması, sahada sorun yaşanmasına neden oldu. Aynı okulda farklı yazı türlerinin seçilmesi, hem öğretmenler için hem de öğrenciler için zorlukları da beraberinde getirdi. Yan yana iki ayrı birinci sınıfta farklı yazı stilleri uygulandı, bakanlık sınıflara farklı öğretim programları ve kitaplar gönderdi. İlk uygulamada öğretmenlerin yüzde 95'i dik temel harfleri seçerken sadece yüzde 5'i el yazısını tercih etti.
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARAR VERECEK
Gelişmeleri değerlendiren bakanlık, el yazısı kararında değişikliğe gitti. Artık el yazısıyla mı yoksa dik temel harflerle mi eğitime başlanacağına Okul Zümre Öğretmenler Kurulu karar verecek. Birinci sınıfları okutan tüm öğretmenlerin kararı ve okul yöneticilerinin koordinesi doğrultusunda tek bir yazı stili belirlenecek. Zümre kararıyla tüm okulda tek bir yazı karakterinin kullanılması sağlanacak.
'TEK YAZI STİLİNDE KİTAP İSTEYİN'
Bakanlık, yazı konusuyla ilgili illere genelge gönderdi. Hürriyet'in ulaştığı genelgeye göre, yeni uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayacak. Genelge ile okullardan, "2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak 1. sınıf Türkçe ders kitap ihtiyacının belirlenmesinde okul müdürlüklerimizce dik temel yazı veya birleşik eğik yazı stillerinden hangisiyle öğrencilere eğitim verileceği kararının okul zümre öğretmenler kurulunca alınması ve alınan karar doğrultusunda tek yazı stilinde kitap ihtiyacı girişinin yapılması" istendi.
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Okullarda el yazısı kararı yine değişti
Bakanlık, 12 yıl okullarda zorunlu olan el yazısı ile okuma-yazma modelini kaldırmıştı. Taslak müfredatlar askıya çıktığında Türkçe'ye gelen 5 bin 76 görüşten yüzde 99.3'ünde "bitişik eğik yazının kaldırılması" talebi yer almıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında yapılan "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme" toplantısında, eğik yazı dayatmasını kaldırdıklarını ilan etmişti.
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