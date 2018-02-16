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Belçika partisinden PKK ve FETÖ uyarısı

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Belçika'da "Be.One" adıyla kurulan siyasi parti, Türkiye'nin FETÖ ve PKK terör örgütleri ile mücadelesine destek vererek "Avrupa, darbe girişimini yumuşak biçimde kınadı ancak darbe girişimini destekleyenlere sempatiyle yaklaştı." eleştirisinde bulundu.
Belçika partisinden PKK ve FETÖ uyarısı
Belçika partisinden PKK ve FETÖ uyarısı Belçika partisinden PKK ve FETÖ uyarısı Belçika partisinden PKK ve FETÖ uyarısı

Partinin kurucuları eski Yeşiller Partisi Senatörü Meryem Kaçar ve Lübnan asıllı aktivist ve yazar Dyab Ebu Cahcah, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Cahcah, Türkiye ile ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesi gerektiğini ancak Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bunun tersi bir tutum benimsediğine dikkati çekerek "Belçikalılar olarak hükümetimizin 15 Temmuz darbe girişimini açık biçimde kınamasını ve demokratik kurumları desteklemesini bekledik." diye konuştu.

"Avrupa 15 Temmuz'a iki yüzlü yaklaştı"

Avrupa'nın darbe girişimine karşı "çift taraflı bir dil kullandığına" dikkati çeken Cahcah, "Darbe girişimini yumuşak biçimde kınadılar ama aynı zamanda darbe girişimine destek olanlar ve TBMM'yi bombalayanlara sempatiyle yaklaştılar. Öte yanda 15 Temmuz gecesi demokrasiyi ve ülkesini korumak için şehit olan 277 kişiyi unuttular." ifadelerini kullandı.

Cahcah, PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'de terör saldırılarında bulunduğunu ve Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Eşitlik kağıtta kalıyor

Cahcah, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı hakkında, "İslamofobinin, ırkçılığın bir türü olduğuna inanıyorum. Hiçbir siyasi parti bu sorunu çözmeye yanaşmıyor. İktidardakileri dinlediğimizde ise İslamofobi ile savaşılmadığı gibi bir de onu beslediklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'daki Müslüman vatandaşların topluma her düzeyde katkı sunduğunu vurgulayan Cahcah, "Kağıtta herkes eşit ama uygulama farklı. Terörizmi yaratan ana neden vatandaşlara karşı eşitsizlik." dedi.

Brüksel'deki seçmenlerin yarısından fazlası yabancı kökenli

Partinin kurucularından Kaçar da Belçika'da PKK ve FETÖ'ye yönelik bir sempati olduğuna işaret ederek Brüksel yönetiminin konuya "iki yüzlü" yaklaşmaması gerektiğini vurguladı.Yeni bir siyasi parti kurmalarının temel nedeninin ülkedeki klasik siyasi partilerin artık kendilerini temsil edememesi olduğunu belirten Kaçar, "Bizim dinimizi, dilimizi ve kültürümüzü koruyarak ve topluma entegre olarak siyaset üretmemiz çok önemliydi." dedi.Kaçar, amaçlarının yabancılara karşı "eşitsizliğe" son vermek olduğunu belirterek "Belçika bu konuda sınıfta kaldı. Bu ayrımcılığa artık bir son vermeliyiz. Brüksel'deki seçmenlerin yarısından fazlası, Belçika asıllı olmayan kişilerden oluşuyor. Bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaçar da "Aşırı sağ partilerin Müslümanlara ilişkin söylemleri endişe verici. Buna son verilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Siyasi aktivist ve yazar Cahcah, Avrupa Arap Birliğinin (AEL) kurucusu.Belçika'nın önde gelen gazetelerinden De Standaard'ta 2014-2017 yılları arasında köşe yazarlığı yapan Cahcah, Knack dergisinin Belçika'daki en etkili yabancı kökenliler listesinde 4'üncü sırada yer aldı.Belçika'da 1999-2003 yılları arasında senatörlük yapan Avukat Kaçar, aynı zamanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası danışma kurulu üyeliği yaptı.Kaçar ve Cahcah, bir yıldır parti kurma çalışmalarını sürdürüyordu.Belçika'da yerel ve genel seçimlerin 2019'da yapılması planlanıyor. Yeni kurulan Be.One partisinin de seçimlere katılması öngörülüyor.

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