Askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit

İzmir’deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düştüğü belirtildi, uçaktaki iki pilot şehit oldu.

Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA DÜŞMÜŞ

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

TSK AÇIKLADI: 2 PİLOT ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.



Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır.Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.''

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur" denildi.

Eğitim uçağının Çiğli Tuzçullu köyü yakınlarına düştüğü öğrenildi.