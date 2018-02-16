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"Suriye ordusu Afrin’e girecek"

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"Suriye ordusu Afrin’e girecek"
Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde Afrin’e gireceklerini iddia etti.

Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA, “Suriye yönetimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi.

ABD'DEN YORUM YOK!

ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.

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