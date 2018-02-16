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Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi

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Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi
Tokatlı kuaför, iş adamı Muhammed Saggar'ın davetlisi olarak gittiği Katar'dan iş teklifi ile döndü.
Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifi

Türkiye'nin tanınan kuaförlerinden Ahmet Çoban arkadaşlarının daveti üzerine Tokat'ta kuaför dükkanı işleten 35 yaşındaki Cemil Gezici ile birlikte Katar'a gitti. Katar'da iş adamı Muhammed Saggar'ı tıraş eden Gezici, sürpriz bir iş teklifi aldı. Katar'da inşa edilecek 7 yıldızlı kuaför salonunda çalışma teklifine sıcak bakan Gezici de kendi şartlarını sundu. Şartlarda anlaşıldığı takdirde Katar'a giderek çalışmaya başlayacağını ifade eden Gezici, mesleğini ve memleketini tanıtmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Muhammed Saggar'ın Katar'da kuaförler zinciri oluşturma hayali olduğunu ifade eden Gezici, Londra'ya yerleşmeyi hayal ederken Katar'dan gelen teklifin sürpriz olduğunu kaydetti.

Katar'da iş adamı Muhammed Saggar'ı tıraş ettiğini ifade eden Gezici, "Katar'da bir kuaför markası oluşturmak istediklerini söylediler ve bizlere iş teklifinde bulundular. Her iki taraf da birbirlerine şartlarını sundu. Görüşmeler gayet güzel geçti, 7 yıldızlı bir bay-bayan kuaförü açmayı düşündüklerini söylediler. Artık süreç bize neyi getirecek onu bekleyeceğiz" dedi.

Katar'da Türk vatandaşlarına ilgi olduğunu belirten Gezici, "Diğer ülkelerin dışında Türkiye'ye ayrı sıcak gözle bakıyorlar. Bu yaklaşımlar bizleri oldukça mutlu etti. Şartlar oluşursa iş olacak gibi gözüküyor. Mesleki açıdan Türk insanı kuaförlüğü çok yatkın. Mesleki anlamda işimizi düzgün yapmayı seven insanlarız. Bu Katar'da yaşayanların dikkatini çekmiş durumda. Katar'da birçok Türk kuaförü çalışıyor. Ama üst kademede lüks bir kuaför açmak istedikleri için bizlere teklifte bulundular. Benim için bu sürpriz oldu. Bundan bir kaç ay öncesine kadar Londra'ya yerleşme planım vardı. Vize probleminden dolayı o olmadı. Katar'da çok gelişmiş bir ülke" diye konuştu.

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Tokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifiTokatlı kuaföre Katar'dan iş teklifiTokatlı kuaför, iş adamı Muhammed Saggar'ın davetlisi olarak gittiği Katar'dan iş teklifi ile döndü.
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