Gabriel: Almanya'yı yönetmek zorlaşacak

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı öncesi FAZ gazetesi için bir makale kaleme aldı. Bakan, Almanya’yı yönetmenin ve Avrupa’yı bir arada tutmanın giderek zorlaşacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Almanya'yı gelecek yıllarda iç politik olduğu kadar, dış, güvenlik ve kalkınma politikalarında da önemli sınavların beklediğini ifade etti. Gabriel Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, "giderek nahoş bir hâl alan dünyamızda" Almanya'yı yönetmenin ve Avrupa'nın birliğini korumanın zorlaştığını dile getirdi.

Dünyanın birçok bölgesinde askeri mantıkla davranan sorumluların artmakta oluşunun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı bu bakımdan NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kırım'ın ilhakına ve Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlığa Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri varlığını arttırıp, Avrupa Savunma Birliği ile karşılık vermesinin yerinde olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın askeri mantığa, sivil ve diplomatik mantıkla karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Sigmar Gabriel, Avrupa'nın "kriz yönetme yeteneğinin" geliştirilip, "askeri önlemler almaktan çekinmemekle birlikte sivil önlemlere öncelik tanımasından yana olduğunu" açıkladı.

"Krizlere silah değil mantıkla çözüm aranmalı"

Krizlerin önlenmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesi açısından Avrupa'nın yerini başkalarının alamayacağına dikkat çeken Gabriel, "Rusya'nın yolsuzlukla mücadele misyonu başlatması ya da yargıçların Çin'de eğitilmesi inandırıcı olur muydu?” sorusuna makalesinde yer verdi. Dışişleri Bakanı Gabriel "askeri yöntemlere başvurmadan anlaşmazlıkları giderme çabalarının ilerisi için verimli bir yatırım olacağını" sözlerine ekledi.

Gabriel'in de katılacağı üç günlük Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışı bugün Almanya ve Fransa'nın savunma bakanları Ursula von der Leyen ile Florence Parly tarafından yapılacak. Konferansın gündeminde AB'nin eylem yeteneğinin geleceği, Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Ortadoğu'daki anlaşmazlıklar ve silahsızlanmayla ilgili konular yer alıyor. Münih'teki buluşmaya 20 dolayında devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.