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EİRS, 2021 yılında TSK'ya teslim edilecek

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EİRS, 2021 yılında TSK'ya teslim edilecek
Son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle hızla büyüyen milli savunma sanayinin başarılarına bir yenisi ekleniyor. ASELSAN tarafından üretilen Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak.
EİRS, 2021 yılında TSK'ya teslim edilecek EİRS, 2021 yılında TSK'ya teslim edilecek EİRS, 2021 yılında TSK'ya teslim edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğultusunda hazırlanan Erken ihbar Radar Sistemi projesinin tedarik çalışmaları hızla devam ediyor. 
 
2011 yılında başlayan proje, nihayete ermesiyle Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ASELSAN tarafından üretilen sistemin ilk 4'ü 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Türkiye, bu sistemle bölgedeki tüm hareketleri yakından takip edecek. Sistem, Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı sırasında erken tespit olanağı sağlayarak, tehdidin daha hızlı bertaraf edilmesini destekleyecek.
Türkiye, bu sistemle bölgedeki tüm hareketleri yakından takip edecek. Sistem, Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırı sırasında erken tespit olanağı sağlayarak, tehdidin daha hızlı bertaraf edilmesini destekleyecek.

Son teknoloji ile donatılacak sistemin, uzun tespit menzilli ve taşınabilir olması güvenlik güçlerimize büyük kolaylık sağlayacak.
600-700 km tespit menzili hedeflenen sistem 3 boyutta tarama yaparak;
Hava-hava füzeleri
Hava-yer füzeleri
Alçak irtifa seyir füzeleri
Anti radyasyon füzeleri
Düşük surat ve düşük kesitli İHA’lar
Helikopterler
Uçaklar
Taktik, kısa, orta menzilli balistik füze gibi tehditlerin irtifa, kordinat gibi bilgilerini tespit ederek veri akışı sağlayacak.

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