Galatasaray'da an itibarıyla en formda isim Garry Rodrigues... Son oynanan lig maçında Bafetimbi Gomis'e muhteşem bir asist yaparak herkesi kendine hayran bırakan kanat oyuncusu, daha da iyi olmak için var gücüyle çalışıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanın da yıldızı olan Rodrigues, attığı gol ve yaptığı servislerle dudak uçuklattı.
Kasımpaşa maçı öncesi, teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği isim olan tecrübeli futbolcu, yapılan çift kale çalışmasında o kadar hırslıydı ki, ofsayt kararı verilen bir pozisyonda yardımcı antrenör Hasan Şaş'a uzunca süre itiraz etti.
Bu itiraza Hasan Şaş'ın şaşkınlığı gülüşmelere yol açıp durum espriye dönüşse de Rodrigues'in böylesine hırslı ve istekli olması bütün teknik heyetin dikkatini çekti ve 27 yaşındaki futbolcu takdir edildi.
YENİDEN SAĞ KANADA
Bu sezon ligde 3 gol atıp, 6 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı veren Garry Rodrigues de, Stoke City'ye transfer olan Ndiaye gibi İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Birçok İngiliz scout ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusunu mercek aldığı aktarılırken, sezon sonunda sarı-kırmızılıların kapısının çalınabileceği öngörülüyor.
Rodrigues geçen sezonun devre arasında PAOK'tan 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Öte yandan Rodrigues'in bu hafta yeniden sağ kanada geçmesi bekleniyor. Belhanda'nın yokluğunda Feghouli 10 numara pozisyonunda, Yasin de sol kanatta konumlanacak.
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Hasan Şaş'ı büyüleyen G.Saraylı futbolcu
Galatasaray'da an itibarıyla en formda isim Garry Rodrigues... Son oynanan lig maçında Bafetimbi Gomis'e muhteşem bir asist yaparak herkesi kendine hayran bırakan kanat oyuncusu, daha da iyi olmak için var gücüyle çalışıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanın da yıldızı olan Rodrigues, attığı gol ve yaptığı servislerle dudak uçuklattı.
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