Nuray Hafiftaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son sözleri...

Nuray Hafiftaş'a kolon kanseri ve karaciğer kanseri konulduktan sonra şiddetli sancılarla geçen bir tedavi sürecine başlanmıştı. Nuray Hafiftaş, hastalığını öğrenmesiyle birlikte güçlü ve dimdik durarak yaşam mücadelesini sürdürüyor ve hatta onu sevenlerden de bol bol dualar istiyordu. Onu seven insanların desteği ve dualarıyla hayata sıkı bir şekilde tutunan Nuray Hafiftaş, ''sevenlerim beni bekliyor'' şeklinde ifadelere yer vermişti. Ancak Nuray Hafiftaş, uzun bir zamandır devam ettiği tedavi sürecinin sonrasında kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Son yolculuğuna uğurlanan Nuray Hafiftaş'ın TRT Haber' verdiği son röportajı ortaya çıktı. Öte yandan Nuray Hafiftaş, son röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la teşekkür ve minnet duygularını da dile getirmişti. İşte, sanat camiasının duayenlerinden Nuray Hafiftaş'ın son röportajı...

BURAYA BÜYÜK BİR MUTLULUKLA GELİYORUM…

Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şu ifadelere yer vermişti:

Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.

CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM, YANIMDA OLMASI BENİ ONORE ETTİ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat telefon açarak tedavi süreciyle yakından ilgilendiği Nuray Hafiftaş, verdiği son röportajda şu önemli açıklamaları gerçekleştirmişti.

"Mücadeleye devam. Bu mücadeleyi verirken yaşamış olduğum birtakım üzüntülerim var, sıkıntılar var, sancılar var. Ama buradaki doktorlar elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Cumhurbaşkanımıza çok ama çok teşekkür ederim. Kendisini çok seviyorum. Yanımda olması beni onore etti."