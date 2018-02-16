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Gazze'ye 30 ton akaryakıt yardımı

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Gazze'ye 30 ton akaryakıt yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze’deki sağlık merkezlerinde kullanılmak üzere hastanelere 30 ton akaryakıt yardımında bulundu.
Gazze'ye 30 ton akaryakıt yardımı Gazze'ye 30 ton akaryakıt yardımı Gazze'ye 30 ton akaryakıt yardımı

2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor. Sistematik bir soykırıma tabi tutulan Gazze’de yaşam hala dışarıdan gelecek insani yardım malzemeleri ile sürdürülüyor. Yaptığı çalışmalarla Filistin ve Gazze’yi dünya gündeminde tutmaya çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgedeki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gazze İHH Temsilciliği, elektrik kesintilerinin hastaneleri olumsuz etkilediği sağlık kuruluşlarına 30 ton akaryakıt yardımında bulundu.

“Sağlık hizmetleri durma noktasına geldi”

Akaryakıtın hastanelerin jeneratörlerinde kullanılacağını belirten İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, "Bu akaryakıt özellikle Gazze'nin en büyük hastaneleri Şifa Tıbbi Kompleksi ve Han Yunus bölgesindeki Avrupa Hastanesi'ndeki jeneratörlerde kullanılacak” dedi. Kaya, şöyle konuştu:

“Gazze’de var olan elektrik sorunundan kaynaklı çoğu hastanede sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Sağlık hizmetlerinin hastanelerde devam edebilmesi için Gazze’deki hastanelere yakıt desteği vermeye başladık.”

“3 hastane ve 19 sağlık kuruluşunda jeneratörler çalışmıyor”

Gazze'deki birçok sağlık merkezi, elektrik krizi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de devam eden elektrik krizi ve gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle 3 hastane ve 19 sağlık kuruluşunda jeneratörlerin çalışmadığını açıklamıştı. Bakanlığın verilerine göre, günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin yaşandığı Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölgenin ihtiyacı olan 600 megavat elektriğin ancak 210 megavatı temin edilebiliyor.

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