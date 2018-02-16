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FETÖ’nün ‘Gülcan Büfe’ oyunu bozuldu

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FETÖ’nün ‘Gülcan Büfe’ oyunu bozuldu
FETÖ imamları, 415 kripto ismi o büfeden aradı. Arananlar arasında firari Adil Öksüz gibi pek çok ismin de bulunduğu belirlendi
FETÖ’nün ‘Gülcan Büfe’ oyunu bozuldu FETÖ’nün ‘Gülcan Büfe’ oyunu bozuldu FETÖ’nün ‘Gülcan Büfe’ oyunu bozuldu

İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Gülcan Gıda" isimli büfede, kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan sabit (kontorlu) hattın 15 Temmuz darbesine katılan darbeci askerler tarafından aktif olarak kullanıldığı tespit edildi. Darbecilerin konuştukları kişiler arasında ise FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz de bulunuyor.

119 ASKER İHRAÇ EDİLDİ

 

FETÖ'cü askerlerin; "Gülcan Gıda" isimli büfeye ait olan 0 216 335 60 35 numaralı sabit hattan aradığı 415 askerden 74'ünün darbe girişimine iştirak ettiği ve FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklu oldukları, 119 askerin soruşturma öncesi ihraç edildiği, 24 askerin ise görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenildi.

O HATTAN ARANANLAR

FETÖ üyeliği iddiasıyla haklarında iddianame düzenlenen 210 askerin, 2012-2017 arasında 0 216 335 60 35 numaralı sabit hattan aradığı darbeci isimler şunlar:

15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz.

Özel Kuvvetler İstihbarat Eski Müdürü Kurmay Albay Fırat Karakuş: (15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı basan ekibin başındaydı. Baskın sırasında vatandaşları gören darbeci askerler sivillere ateş etti, darbeci Tuğamiral Sinan Sürer'in ateş ettiği sivillerden Yusuf Çelik karargâhta şehit oldu).

Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2. Tabur Komutanı eski Yarbay Turgay Ödemiş: (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevini üstlendi. Köprüde darbeci askerleri organize etti ve katliam emrini verdi, 2'si polis, 34 kişi şehit oldu. O gece köprüye giderek darbecilerin üstüne yürüyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir polisin telsizini gasp ederek kendisiyle konuşan darbeci Turgay Ödemiş'e "Satılmış köpek. Sen kimin köpeğisin" diyerek çıkışmıştı).

 Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Bölük Komutanı eski binbaşı Ahmet Taştan: (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecileri askerleri yönetti, tanktaki uçaksavarları vatandaşların üzerine 'ateş serbest' diyerek ateş emri verdi, G3 piyade tüfeğiyle masum insanlara ateş etti).

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ölen darbeci astsubay İbrahim Gül: (G3 piyade tüfeğiyle vatandaşlara ateş etti. Köprüde, askerlere 'Herkes ayağa kalksın, ölmek var, dönmek yok, siper almayanı ben vururum' diye bağırdı).

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal: (Darbe teşebbüsünü gerçekleştirmeye çalışan sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin gönderdiği "sıkıyönetim direktifi" konulu belge içeriğinde Ahmet Otal'ın isminin karşısına "Hakkari sıkıyönetim komutan yardımcısı" yazıldı).

Eski pilot Kerime Yıldırım: (FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi VodafonePark'a helikopterle asker indirdi).

Yüzbaşı Özay Cödel (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine suikast timinde yer alan SAT timi komutanı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

 Sabah

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