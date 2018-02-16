Milli Gazete'den hükümete sert eleştiri: 40 kere düşündünüz mü?

Milli Gazete bugünkü manşetine 14 şeker fabrikasını taşıdı. Ülkenin en milli fabrikalarını yangından mal kaçırır gibi tek kalemde satacağını yazan Milli Gazete, satılacak olan 14 şeker fabrikasını açıkladı.

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satışa çıkarmasıyla ilgili Milli Gazete bugün okurları karşısına çok çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Ülkenin en milli fabrikalarının yangından mal kaçırır gibi 20 Şubat'a kadar satışa çıkartılacağını yazan Milli Gazete, şeker fabrikalarının kamuoyunda hiç tartışılmadan ABD'nin küresel şirketi Cargill Raporu'nun ardından satışa çıkarılacak olması da manidar olarak değerlendirdi.

İşte Milli Gazete'nin "Şekerde büyük satış! 14 tane stratejik fabrika birden satılacak!" başlığıyla manşetten duyurduğu o haber..

Hükümet, şekerde yangından mal kaçırır gibi büyük bir satışa hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın bölge milletvekilleri ile yaptığı görüşme sonrasında 14 tane şeker fabrikasının satışı için düğmeye basıldı. Buna göre, Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş şeker fabrikaları satılacak.Özelleştirme adı altında yapılacak satışla birlikte Anadolu’daki bütün verimli şeker fabrikaları satılmış olacak. Bu büyük satış sonrasında Anadolu topraklarında şeker pancarı üretimi büyük bir tehlikeye girecek. Zaten önlenemeyen göç, bu fabrikaların satışıyla birlikte daha da artacak.

STRATEJİK RAPOR SAKLANIYOR!

Türkiye için böylesine önemli fabrikaların satışı için bütün hazırlıklar yapılırken, Özelleştirme İdaresi’nin fabrikaların satışıyla ilgili olarak Ak Yatırım’a hazırlattığı stratejik raporu ise sır gibi saklanıyor. Bu durum ise fabrikaların satışıyla ilgili farklı iddiaları gündeme getiriyor. Fabrikaların birçoğunun değerli arazisi ve şeker kotası için satılacağı iddia edilirken, bu satıştan sonra Orta Anadolu bölgesinde pancar üretimi büyük bir tehlikeye girecek. Avrupa’da pancar üretiminde söz sahibi olan Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya bile şeker fabrikalarını gözü gibi korurken, hükümetin hiç tartışmadan fabrikaları gözden çıkarması büyük bir samimiyetsizlik olarak görülüyor.

40 KERE DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Şeker fabrikalarının kamuoyunda tartışılmadan ve sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmadan yangından mal kaçırır gibi bir anda özelleştirilmek istenmesi Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Ağbal, şeker fabrikalarının stratejik önemine dikkat çekerek, “Türk Telekom’u, Tüpraş’ı özeleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım” demişti. Ağbal’ın bu sözlerine rağmen fabrikaların hiç düşünülmeden satışa çıkarılacak olması büyük bir samimiyetsizlik olarak değerlendirildi.

ŞEKER FABRİKALARINA BÜYÜK OPERASYON!

20 Şubat’a kadar satış ilanına çıkılması beklenen özelleştirme ihalesi ile kamunun elindeki 25 şeker fabrikasının 14’ü satılacak. Satılacak 14 fabrikadan yarısı özelleştirme sonrasında kapanacak. Çünkü mevcut bütünlük bozulduğu için Erzincan, Erzurum, Alpullu, Kastamonu, Muş ve Bor gibi şeker fabrikalarının üretimi sürdürmeleri mümkün görünmüyor.

ANKARA VE ESKİŞEHİR SONRA...

Henüz satışa çıkarılmayan diğer 11 fabrika ile ilgili de farklı iddialar gündeme geldi. Bu fabrikaların içinde özellikle Eskişehir ve Ankara şeker fabrikalarının çok değerli arazisi bulunuyor. Bundan dolayı bu fabrikaların şimdilik elde tutulduğu kaydediliyor.

ADRESE TESLİM Mİ SATILACAK?

Diğer yandan Ereğli Şeker Fabrikası’nın da şimdilik satılacak fabrikalardan hariç tutulması da manidar bulundu. Çünkü Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikaları geçmişte yapılan portföy satışlarında bir arada değerlendirilmişti. Bor ve Ilgın şeker fabrikaları satılacak fabrikalar içinde yer alırken Ereğli Şeker Fabrikası’nın olmaması adrese teslim satış iddialarını kuvvetlendiriyor.