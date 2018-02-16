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ABD’yi şok edecek gerçekler! FETÖ’nün Beyaz Saray planı

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ABD’yi şok edecek gerçekler! FETÖ’nün Beyaz Saray planı
İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski astsubaylar, terör elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatları, usulsüz dinlemeleri ve örgütün gizli hedeflerini anlattı.
ABD’yi şok edecek gerçekler! FETÖ’nün Beyaz Saray planı ABD’yi şok edecek gerçekler! FETÖ’nün Beyaz Saray planı ABD’yi şok edecek gerçekler! FETÖ’nün Beyaz Saray planı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalarda, çoğunluğu subay 145 asker etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Verdikleri ifadelerde FETÖ ile bağlantılı asker ve mahrem imamların kimliğini deşifre eden itirafçıların ismini paylaştığı yaklaşık 1000 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAN ASKERLER ANLATTI

FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı askerler de örgütle ilgili önemli bilgileri paylaştı. İtirafçı olan eski astsubay S.P, KHK ile kapatılan bir kolejde yapılan sohbete katıldığını, burada da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den ders alan "Murat" kod adlı kişinin tıpkı terör elebaşı gibi ağlayarak konuşmalar yaptığını söyledi.

Sohbette, örgütün, sadece Türkiye için değil birçok ülke için hedeflerinden bahsedildiğini aktaran S.P, "Murat kod adlı örgüt üyesi, 'dünyanın beyinlerini sizin abileriniz yetiştirecek. Dünyadaki çoğu ülke başkanını seçerken abilerden onay alacak. Zamanı gelecek beyaz ev (ABD'deki Beyaz Saray) elimize geçecek. Amerika bile başkanını seçerken sizin abilere danışacak. Nasıl ki doğumlar sancıyla başlar, bugünlerin gelmesi için çok büyük bedeller ödenecek ama sancılar iyi bir doğumun habercisidir' şeklinde konuşmalar yapıyordu" dedi.

"GİZLİ BİLGİLER MİKRO SD KARTLARA AKTARILIYORDU"

İtirafçı, bu sohbetlerin ardından daha sonra kendisinden sorumlu olacak örgüt abisinin de telkinleriyle asker olmaya karar verdiğini dile getirdi.

FETÖ'deki talimatların örgüt üyelerine nasıl ulaştırıldığına ilişkin bilgiler veren S.P, "Önemli ve gizli bilgiler özel şifrelerle mikro SD kartlara aktarılarak ilgili kişilere ulaştırılır. Fetullah Gülen'den doğrudan gelen mesajlar ülke imamlarının Pensilvanya'ya gitmesiyle alınır. Bu talimatlar da mikro SD kartlarda saklanırdı. Coğrafi bölge imamları bu mesajı ülke imamlarından alır, oradan da silsile yoluyla iletilirdi" diye konuştu.

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