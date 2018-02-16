17 Şubat 2018 Cumartesi1 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:49Öğle 13:24İkindi 16:18Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 13°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.511 0.25
  • Altın: 162,527 -0.82
  • Dolar: 3,7374 -0.84
  • Euro: 4,6518 -1.12

Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açık

»
Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açık
Whatsapp’ın mesajları silme özelliğinde çok ciddi bir hata keşfedildi. Eğer gönderdiğiniz mesaj alıntılanırsa, mesaj silinse dahi alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.
Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açık Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açık Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açık

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni özellik ile kullanıcıların gönderdikleri mesajları 7 dakika içerisinde silebilmesine izin veriyor. Gönderilen mesajlar hem gönderen hem de gönderilen kişilerden kaldırılabiliyor.

Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen ya da yanlış kişiye gönderile mesajlar karşı taraf göremeden silinebildiği için ‘herkesten sil’ özelliği, kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak her programda olduğu gibi Whatsapp’taki bu özelliğin bir açığı bulundu.

 

Yeni keşfedilen açığa göre gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı ‘herkesten sil’i seçerek silseniz dahi alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Alıntılanan mesajlar tam olarak silinmemiş oluyor.

Daha önce de ‘herkesten sil’ özelliğinin başka bir kusuru bulunmuştu. Android bildirim günlüğünden veya üçüncü parti uygulamalar kullanılarak silinen mesajlar okunabiliyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Whatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açıkWhatsapp'ta kullananlar dikkat! Büyük açıkWhatsapp’ın mesajları silme özelliğinde çok ciddi bir hata keşfedildi. Eğer gönderdiğiniz mesaj alıntılanırsa, mesaj silinse dahi alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.
iPhone'u çökerten gizem bulunduiPhone'u çökerten gizem bulunduiOS 11 sürümünde fark edilen bir teknik hata, iPhone’ların tek bir harf yüzünden çökmesine sebep oluyor.
Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor!Bu mesaj iPhone'ların çökmesine neden oluyor!Apple, iPhone, iPad ve Mac'te donmaya ve çökmeye sebep olan bir hatayı düzelttiğini açıkladı.
Tarihin en yıkıcı saldırısıydı! Rusları suçladılarTarihin en yıkıcı saldırısıydı! Rusları suçladılarABD, Temmuz 2017’de Ukrayna’daki birçok dijital altyapıyı çökerterek günlük hatayı durma noktasına getiren NotPetya saldırısından Rusya ordusunu sorumlu tuttu.
En özel fotoğraf: Tek bir atom fotoğraflandıEn özel fotoğraf: Tek bir atom fotoğraflandıFizikçi David Nadlinger, yılın bilim fotoğraflarına imza attı. Nadlinger, Canon 5D Mark II ile tek bir atomu fotoğrafladı
Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacakFacebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacakTeknoloji endüstrisinden kaynaklara göre, Facebook temmuz ayında satışa sunacağı Aloha ve Fiona kod isimli cihazlarıyla akıllı hoparlör pazarına giriş yapıyor
  • Xiaomi Redmi Note 5 Pro fiyat ve özellikleri belli oldu!14 Şubat 2018 Çarşamba 14:29
  • Telefona casus yazılım kuruyor! 33 milyon cihaz...14 Şubat 2018 Çarşamba 12:17
  • Dünya bu robotu konuşuyor! Bunu da yaptılar14 Şubat 2018 Çarşamba 11:39
  • Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar13 Şubat 2018 Salı 14:38
  • Apple’dan öğrenci indirimi!13 Şubat 2018 Salı 11:47
  • Samsung yaptı! İşte Galaxy X'in çıkış tarihi...12 Şubat 2018 Pazartesi 12:38
  • YouTube o kanallara karşı savaş açtı!12 Şubat 2018 Pazartesi 12:06
  • Kullanıcılar için 'para'lı dönem artık başladı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:47
  • Dikkat! Operatörünüz değişmiş olabilir10 Şubat 2018 Cumartesi 11:23
  • Bilim adamları bir ilki başardı! İlk kez durduruldu09 Şubat 2018 Cuma 23:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri