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20 milyon avroluk teklif kabul edilmedi!

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20 milyon avroluk teklif kabul edilmedi!
Bundesliga takımlarından Stuttgart, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro'luk bir teklif hazırladı ama bu teklif Fatih Tekke engeline takıldı.
20 milyon avroluk teklif kabul edilmedi! 20 milyon avroluk teklif kabul edilmedi! 20 milyon avroluk teklif kabul edilmedi!

undesliga takımlarından Stuttgart, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro'luk bir teklif hazırladı ama bu teklif Fatih Tekke engeline takıldı.

Özellikle bu sezon Yusuf Yazıcı ile ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan ve oynadığı futbolla her hafta üstüne koyan Abdulkadir Ömür için Alman ekibi Stuttgart'ın 20 milyon euro'luk teklif hazırladığı öğrenildi.

STUTTGART YÜKSELME PEŞİNDE

Almanya Ligi'nde Tayfun Korkut'un gelişiyle iki haftada 4 puan alan ve kalan 12 maçlık serüvende ligde kalma adına kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanan Stuttgart yönetiminin önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladığı, genç teknik adam Tayfun Korkut'la önemli transferlerin altına imza atacağı belirtildi.

Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızı Abdulkadir için girişimlere başlayan Stuttgart'in hiç umulmadık bir engele takıldığı ortaya çıktı.

SALİH UÇAN GİBİ OLMASINI İSTEMİYOR

Oyuncunun 'ağabeyliğini' yapan, aslında bir anlamda Abdulkadir'in akıl danışmanlığını üstlenen Fatih Tekke'nin bu transfere şimdilik soğuk baktığı, 20 yaşındaki yıldızın şu anda Fatih hocanın tavsiyelerinden kesinlikle sapmadığı için bu transferin yarıda kaldığı belirtildi. Abdulkadir'in en az bir yıl daha Trabzonspor'da kalmasını isteyen Tekke'nin, oyuncu için 'Onun icin Avrupa henüz erken' yorumunu yaptığı tahmin edilirken, genç çalıştırıcının kendi deneyimlerinden yola çıkarak Abdulkadir Ömür'ün kariyerini şekillendireceği ifade ediliyor. (Star)

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