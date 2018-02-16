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ABD vurdu! 300 Rus askeri öldü ya da yaralandı

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ABD vurdu! 300 Rus askeri öldü ya da yaralandı
Uluslararası haber ajansı, farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye'deki hava saldırısında ölen veya yaralanan Rus askerlerinin sayısının yüzleri bulduğunu duyurdu.
ABD vurdu! 300 Rus askeri öldü ya da yaralandı ABD vurdu! 300 Rus askeri öldü ya da yaralandı ABD vurdu! 300 Rus askeri öldü ya da yaralandı

Reuters, Rus özel güvenlik şirketleri ya da yapılarına mensup paralı askerlerden 300 kişinin geçen hafta Suriye'de düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını öne sürdü.

Hafta başında BBC Rusça Servisi'ne konuşan kaynaklar, geçen hafta yaşanan ABD bombardımanı sırasında ölenlerden en az ikisinin Rus savaşçılar olduğunu söylemişti.

Conflict Intelligence Team (CIT) adlı bağımsız ve kar amaçlı olmayan Rus araştırma sitesi, şu ana kadar bombardımanda ölenlerden sekiz Rus'un kimlik bilgilerine ulaşıldığını ifade etmiş, bazı Rus gazeteleri ise ölen Rusların sayısını 13 olarak vermişti.

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'Rusya'ya götürüldüler'

Reuters haberini bir kaç farklı kaynağa dayandırıyor.

Ajansa konuşan bir askeri doktor 100 kişinin öldürüldüğünü söylerken, bir başka kaynak ise en az 80 Rus'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beş farklı kaynak ise yaralananların Suriye'den çıkarılarak dört Rus askeri hastanesine gönderildiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan ve Moskova'da çalışan askeri doktor, Cumartesi akşamı itibariyle hastanede bu olayla ilgili en az 50 yaralı olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Rusya reddediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Deyr ez Zor yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında beş Rus vatandaşın ölmüş olabileceğini, ancak onların da Rus askeri olmadığını söylemişti.

Zaharova, onlarca ya da yüzlerce Rus can kaybı olduğuna dair iddiaların 'düşmanlar tarafından' üretildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Reuters'ın bu konudaki sorularını yanıtlamadı. Kremlin ise daha önce olduğu gibi bu konuda bir bilgileri olmadığında ısrar etti.

Reuters aynı zamanda paralı askerlerin bağlı olduğu öne sürülen Wagner adlı yapılanma ya da güvenlik şirketi ile doğrudan bir iletişim kuramadıklarını da aktardı.

300 rakamını Suriye'deki ve Rusya'daki başka kaynaklardan da teyit ettiklerini belirten Reuters, muhabirlerinin ise askerlerin tedavi gördüğü söylenen Rusya'daki hastanelere gittiğini ancak bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

Rusya'nın Suriye'de paralı asker kullandığı iddiaları 2015 yılından bu yana ortaya atılıyor ama Rusya bu iddiaları başından beri reddediyor.

Hava saldırısı: Kim kime saldırmıştı?

ABD askeri yetkilileri, 7 Şubat günü Suriye hükümetine bağlı yüzlerce savaşçının Fırat Nehri'ni geçerek, Deyr ez Zor vilayetindeki Hişam kasabası yakınlarında, Amerikan askeri danışmanlarının da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine topçu saldırısı başlattıklarını, kendilerinin de buna hava saldırıları ve topçu ateşiyle karşılık verdiğini söylemişlerdi.

Politico dergisinin Amerikan baskısında ABD'nin Rus tarafını hava saldırısından önce, hangi mevzilerin vurulacağı konusunda uyardığı kaydediliyor.

Suriye hükümetine bağlı medya, hava saldırısını 'acımasız bir katliam' diye nitelemiş ve onlarca kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise olayı ABD kaynaklarından tamamen farklı anlatıyor.

Suriye yanlısı güçlerin yakındaki bir petrol rafinerisi civarındaki 'uyuyan bir IŞİD' hücresine yönelik harekat yürütürken hava saldırısına uğradıklarını söylüyor ve bölgede Rus askeri personeli bulunmadığını kaydediyor.

Buna karşılık Rusya bu operasyonun bölgedeki Rus güçleri komutanlığı ile eşgüdümlü yapılmadığını da söylüyor.

BBC Türkçe

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