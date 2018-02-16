"Herkes krediyle emekli olsun" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan esnafa askerlik ve doğum borçlanması kredileriyle sağlanan imkanın, diğer çalışanlara da verilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın yanı sıra emekli olmak isteyen diğer çalışanlara da kredilerde kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle Bağ-Kur'a prim borcu olanların, kredi çekip borçlarını taksitlendirerek emekli olabileceklerine işaret eden Palandöken, "Emeklilik süresini ve yaşını doldurmuş olan Bağ-Kur'lu esnaf, 48 ay vadeli krediler sayesinde doğum ve askerlik borçlanması yapabilecek. Ancak Bağ-Kur'lu olup sonradan SSK'ya geçen vatandaşlar da bu fırsattan yararlanabilmeli. " değerlendirmesinde bulundu.

Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesiyle SGK'nın da kazançlı çıkacağına dikkati çeken Palandöken, "Verilecek kredi imkanlarıyla vatandaşlar askerlik ve doğum borçlanmasını yapacak ve SGK alacaklarını emekli maaşlarından tahsil edecektir. Vatandaşların emekli olabilmesi için yapılan her kolaylık hem vatandaşı hem de devleti kazançlı kılar. Vatandaşa verilecek kredilerle sağlanacak emeklilik imkanı sayesinde mağduriyeti olan binlerce kişinin yüzü gülecek." görüşüne yer verdi.