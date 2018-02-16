Dünya devi resmen Pepe'ye talip oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 yenilen Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Unai Emery faturayı savunma hattına çıkardı.

THIAGO SILVA'YI GÖZDEN ÇIKARDI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Real Madrid'in konuğu olan PSG'de Emery savunma ikilisini Marquinhos ve Kimpempe'den kurmuş, Thiago Silva'yı yedek bırakmıştı. Bu hamlenin ardından Silva'yı gözden çıkardığı düşünülen Emery'nin savunmaya yeni bir lider aradığı belirtildi. İspanyol teknik adamın aradığı isimse bize çok yakın bir yerde...

YÖNETİMDEN PEPE'NİN ALINMASINI İSTEDİ

L'Equipe başta olmak üzere Fransız medyasında yer alan haberlere göre Emery'nin liste başında Beşiktaşlı Pepe var. PSG, Pepe'yi sezon başında da transfer etmek istemiş ancak Portekizli savunmacı Beşiktaş'ı tercih etmişti. Emery'nin sezon sonu için yönetime talimat verdiği ve 'Pepe'yi istiyorum' dediği belirtildi.

Sezon başında bonservissiz olarak Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, 27 maça çıkıp 2 gol kaydetti. (Fotomaç)