Türkiye'den flaş Almanya açıklaması!

Almanya - Türkiye ilişkilerinde düzelmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı
Başbakan Yıldırım: "(Türkiye-Almanya ilişkileri) Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız."