Tehlikeli açıklama: 'İran'a müdahale zamanı geldi'

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM uzmanlarının hazırladığı, İran’ın Yemen’e silah gönderme yasağını ihlal ettiğini gösteren raporun ardından açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, Ocak ayında BMGK’ya sunulan raporda, 2015 yılında alınan silah ambargosu kararından sonra Yemen’e giren İran menşeili füze kalıntıları bulduklarını ifade etmişti.

“BMGK’NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ”

Bu raporun, kendisinin aylardır söylediklerini doğruladığına dikkat çeken Haley, “İran, BMGK kararlarını ihlal ederek Yemen’e yasadışı olarak silah aktardı. Dünya, bu açıkça işlenen ihlalleri cevapsız bırakmaya devam edemez. BMGK’nın harekete geçme zamanı geldi” diyerek, Tahran’ın yaptıklarının sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Diplomatlar, İran’ın ihlallerinin, BMGK tarafından bu ay kabul edilecek olan, Yemen’deki yaptırımları yenileyen bir taslak kararda ele alınacağını belirtti.

RUSYA’NIN NASIL TAVIR ALACAĞI MEÇHUL

Ancak BMGK’da bulunan Rusya’nın, İran’a yaptırım uygulamak için yapılacak herhangi bir hareketi destekleyip destekleyeceği bilinmiyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, söz konusu raporun geçerliliğini sorgulamıştı.

Haley, Aralık ayında BMGK’da yaptığı konuşmada, ABD’nin, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan füze saldırıları nedeniyle, İran’a karşı harekete geçeceğini söylemiş, Rusya ise bu tür planları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.