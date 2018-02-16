Lavrov, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini söyledi.
17 Şubat 2018 Cumartesi1 C.Ahir 1439
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Rusya'dan kritik ABD-YPG açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriyeli terör örgütü YPG'ye sağladığı askeri desteğin Washington'un kötü niyetini ortaya koyduğunu belirtti.
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