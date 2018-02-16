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Mehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyon

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Mehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyon
Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 katlı ve havuzlu 3 sığınak imha edilirken 100 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme bulundu
Mehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyon Mehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyon Mehmetçik'ten 8 katlı sığınağa operasyon

Suriye'nin Afrin bölgesi başta olmak üzere yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere aman vermiyor.

Mehmetçik, bu çerçevede, özellikle teröristlerin kış üstlenmesinde kullanmak istediği önemli alanlardan olan Tunceli kırsalında teröristlere karşı sık sık operasyon yapıyor.

 

İl Jandarma Komutanlığının son dönemdeki operasyonlarında, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarını ele geçirerek örgüte ağır darbe indiren Mehmetçik, terör örgütüne bir darbe daha vurdu.

Mehmetçik, kent merkezinin kırsal kesiminde yaptığı son operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı anlaşılan 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir sığınak ortaya çıkardı.

İçinde yüzme havuzu, banyo ve tuvalet bulunan bu sığınak dışında yine teröristlerce bulunan 2 ayrı sığınak daha ortaya çıkaran Mehmetçik, söz konusu 3 sığınakta arama yaptı.

Aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 2 jeneratör, 8 akü, 20 litre benzin, 4 litre motor yağı, 48 büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 pil bloku, 3 sırt çantası, 4 puşi, 10 terörist kıyafeti, 5 tonluk su deposu, 2 tonluk yüzme havuzu, 200 metre dağcılık ipi, 4 soba, banyo sobası, 60 soba borusu, 4 varil, 20 battaniye, 4 halı, 20 hızar ağzı, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram şeker, 100 kilogram un, 20 gaz lambası, 150 tasarruf lambası, 2 ekmek pişirme sacı, 750 metre su borusu, 30 adet 60 litrelik boş bidon, 1 top naylon, 200 metre kablo, 2 çadır, mont, 326 iç çamaşırı, 30 eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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